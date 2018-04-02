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Eğlencede havaya açılan ateşle 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 23:27 | Son Güncelleme

Karaman’da düzenlenen eğlencede av tüfeğiyle rastgele havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.Olay, merkeze bağlı Süleymanhacı köyünde meydana geldi.

Eğlencede havaya açılan ateşle 1 kişi yaralandı

Karaman’da düzenlenen eğlencede av tüfeğiyle rastgele havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Süleymanhacı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde düzenlenen eğlencede av tüfeğiyle havaya ateş edilmesi sonucu 16 yaşındaki M.D. ayağından yaralandı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan M.D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olaydan sonra havaya rastgele ateş eden T.T.’yi gözaltına alırken, av tüfeğine de el koydu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eğlencede havaya açılan ateşle 1 kişi yaralandı

Eğlencede havaya açılan ateşle 1 kişi yaralandı

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