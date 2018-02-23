EGO otobüsünde gerginlik

Ankara’da yolcularla tartışan EGO otobüsü şoförü, tüm kapıları kilitleyerek yolcuları 40 dakika boyunda araç içinde esir aldı.
Olay, akşam saatlerinde Mamak Ege Mahallesi 340 hat numaralı EGO otobüsü içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nato Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen otobüsün otomatik kapısının arkasında sıkışan iki yolcu, şoförle tartışma yaşadı. Yolculara hak veren başka bir vatandaşın da şoförle münakaşaya girmesi sonucu gerginlik arttı.
Yolcularla ağız dalaşına giren sürücünün, daha sonra tüm kapıları kilitleyerek kimseyi araçtan indirmediği iddia edildi. O anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere, otobüs içinde mahsur kalan insanların serzenişleri yansıdı. Yolcuları yaklaşık 40 dakika boyunca esir alan şoförün, daha sonra cep telefonu ile konuşarak ve trafikte tehlikeli hareketler yaparak yola devam ettiği ifade edildi.
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