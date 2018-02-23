HABER

EGO otobüsünde gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 02:31 | Son Güncelleme

Ankara’da yolcularla tartışan EGO otobüsü şoförü, tüm kapıları kilitleyerek yolcuları 40 dakika boyunda araç içinde esir aldı.Olay, akşam saatlerinde Mamak Ege Mahallesi 340 hat numaralı EGO otobüsü içinde meydana geldi.

Ankara’da yolcularla tartışan EGO otobüsü şoförü, tüm kapıları kilitleyerek yolcuları 40 dakika boyunda araç içinde esir aldı.
Olay, akşam saatlerinde Mamak Ege Mahallesi 340 hat numaralı EGO otobüsü içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nato Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen otobüsün otomatik kapısının arkasında sıkışan iki yolcu, şoförle tartışma yaşadı. Yolculara hak veren başka bir vatandaşın da şoförle münakaşaya girmesi sonucu gerginlik arttı.
Yolcularla ağız dalaşına giren sürücünün, daha sonra tüm kapıları kilitleyerek kimseyi araçtan indirmediği iddia edildi. O anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere, otobüs içinde mahsur kalan insanların serzenişleri yansıdı. Yolcuları yaklaşık 40 dakika boyunca esir alan şoförün, daha sonra cep telefonu ile konuşarak ve trafikte tehlikeli hareketler yaparak yola devam ettiği ifade edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.