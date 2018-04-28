'Eğreti Gelin Ladik' filmi için Marmaris'te özel gösterim

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, Yeşim Salkım'ın başrolünde oynadığı 'Eğreti Gelin Ladik' filminin özel gösterimi yapıldı.

Ankara'da 13 Nisan'da vizyona giren 'Eğreti Gelin Ladik' filminin özel gösterimi, Marmaris'te gerçekleştirildi. İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncüsü Marmaris Genç İşadamları Derneği'nin girişimleriyle yapılan gösterime çok sayıda davetli katıldı. Yapımcılığını Alper Kaya'nın üstlendiği, Zaim ve Deniz Güvenç kardeşlerin yönettiği filmin gösterimi öncesi kokteyl düzenlendi. Marmaris Genç İşadamları Derneği Başkanı Meral Tuncer Argül, yönetmen Zaim Güvenç ve oyunculara çiçek takdim ederek, başarıların devamını diledi. Yönetmen ve oyuncular, davetlilerle birlikte film afişi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kokteylin ardından katılımcılar filmi izledi.

BU FİLM İMECE USULÜ YAPILDI

Filmin gösterimi sonrası açıklamalarda bulunan yönetmen Zaim Güvenç, "Film, 13 Nisan'da vizyona girdi. Bu film, dört arkadaşın cep harçlığı ile çekilen ve tiyatro yaparak kazanıp sinemaya aktararak ürettiği bir yapıt. Oyuncularımızın hiçbiri ücret almadan, kendi gücünü koyarak filmi ortaya çıkardı. Bu film imece usulü, ücret alınmadan yapılmasıyla dünyada ilk. Üstüne basarak söylüyorum, tamamen bağımsız sinema anlayışı ve imece usulü olarak ortaya çıkmıştır. İlk üç gün, basın tarafından gişede çakıldı haberleri yapıldı. Ama tam aksine, büyük bir ilgi oldu" dedi.

Kadınların bu çağdaki sorunlarının filmde ele alındığı söyleyen Güvenç, "Oyuncu arkadaşlarımızla beraber, Marmaris'te dolaşıyoruz, mekanları inceliyoruz. Amacımız, tüm Türkiye'nin izleyebileceği Marmaris filmi çekmek. Marmaris filmi için çok teklif geldi. Bunları değerlendirerek kısa süre içinde bir projemiz olacaktır" diye konuştu.