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Egzozundan yüksek ses çıkan lüks otomobili, polise şikayet ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 14:03 | Son Güncelleme

SAMSUN'da egzozundan çıkan yüksek ses nedeniyle vatandaşların şikayetçi olduğu lüks otomobilin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Egzozundan yüksek ses çıkan lüks otomobili, polise şikayet ettiler

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da egzozundan çıkan yüksek ses nedeniyle vatandaşların şikayetçi olduğu lüks otomobilin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde dün, vatandaşlar üç kez 115 polis imdat hattını arayarak egzozundan yüksek ses çıkan lüks otomobilin sürücüsünü şikayet etti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 milyon TL değerinde olan S.B. yönetimindeki 34 KUL 68 plakalı otomobil, Kılıçdede kavşağında durdurdu. Otomobil sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.

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Egzozundan yüksek ses çıkan lüks otomobili, polise şikayet ettilerEgzozundan yüksek ses çıkan lüks otomobili, polise şikayet ettiler

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