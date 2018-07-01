HABER

Ehliyet sınavına giren kızını beklerken, kazada yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ehliyet sınavına giren kızını bekleyen Remedan Kutan (54) hayatını kaybetti.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ehliyet sınavına giren kızını bekleyen Remedan Kutan (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yıldızken Semti'ndeki Kosova Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Tali yoldan anayola çıkan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 LA 109 plakalı hafif ticari araca E.Ö. yönetimindeki 25 GC 801 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet 3 araca daha çarptıktan sonra kızının ehliyet sınavından çıkmasını bekleyen Remedan Kutan'ı altına aldı. Kazada, evli ve 3 kız babası Kutan olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Polisin olay yeri incelemeleri sürerken bir süre sonra sınavdan çıkan Başak Kutan (19), babasını göremeyince cep telefonundan aradı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, Kutan'ın cep telefonu çaldı. Ekipler, arayan kişiye cevap veremedi. Görevlilerin duru anlattığı Başak Kutan, gözyaşlarına boğuldu.

Kutan'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
Konya'da 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatıKonya'da 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatı
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulduSerinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.