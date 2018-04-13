HABER

Ehliyetini 1 ay önce alan üniversiteli Yiğit, kazada öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, üniversite öğrencisi Yiğit Çetin (19) yaşamını yitirdi.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, üniversite öğrencisi Yiğit Çetin (19) yaşamını yitirdi. Kazaya karışan sürücü Çetin'in ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi. Kaza, gece saatlerinde, Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Yiğit Çetin, yönetimindeki 59 ZJ 024 plakalı otomobille arkadaşı Batuhan B.'yi alarak, gezmeye çıktı. Çetin, arkadaşıyla Marmara Ereğlisi'nde bir süre gezdikten sonra Çorlu ilçesine gitmek üzere yola devam etti. Çetin'in kullandığı otomobil ile Suriye uyruklu Jawad Alahmad yönetimindeki 34 UG 9462 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Işıklı Kavşak'ta çarpıştı. Kazada Yiğit Çetin ve arkadaşı Batuhan B. ile Suriyeli Jawad Alahmad ve aynı araçtaki Muhammed Aburreshan ile Efran Abullah yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yiğit Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetin'in ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdürüldüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidirÇok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir
AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Son dakika! Hollanda'da Suriye kararı

Son dakika! Hollanda'da Suriye kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.