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Ehliyetsiz sürücü bahçe duvarına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, ehliyeti olmayan 17 yaşındaki F.Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil evin bahçe duvarına çarptı.

Ehliyetsiz sürücü bahçe duvarına çarptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, ehliyeti olmayan 17 yaşındaki F.Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil evin bahçe duvarına çarptı. Yaralanan F.Y. tedavi altına alındı.
Kaza akşam saatlerinde, Dereli Tütüncü Mahallesi Tütüncü Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y. iddiaya göre babasından izinsiz aldığı 81 BZ 940 plakalı otomobille şehirde gezintiye çıktı. F.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı. Evin bahçe girişinde bulunan demir kapı yıkılırken, otomobil duvarın içine girdi. Kazada F.Y. hafif yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.Y. tedavi altına alındı. Ehliyeti olmayan F.Y. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ehliyetsiz sürücü bahçe duvarına çarptıEhliyetsiz sürücü bahçe duvarına çarptı

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