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Ehliyetsiz sürücü jandarma ve polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 10:23 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, sürücüsü 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, güvenlik güçlerini polis ve jandarmayı harekete geçirdi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, sürücüsü 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, güvenlik güçlerini polis ve jandarmayı harekete geçirdi. Kovalamacayla, yanındaki 2 kız arkadaşıyla birlikte dağlık alanda yakalanan sürücü Gökhan G.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücüye para cezası kesilirken, otomobil ise emniyet otoparkına çekildi. Marmaris'te annesine ait 07 SEK 46 plakalı otomobili alan Gökhan K. (26), kız arkadaşları Berna Ç. (26) ve Ayşin H. (21) ile gece Antalya'dan Marmaris'e gitmek üzere yola çıktı. Marmaris yakınlarındaki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda uygulama yapan ekiplerin dur ihtarına uymayan Gökhan K., yoluna devam etti. Jandarma, polisin sorumluluk alanına doğru giden araçla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Polis ekipleri, Radar mevkii ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde önlem aldı. Buna karşın bölgeden geçip Yeni Datça Yolu'na giren otomobil sürücüsü, Marmaris Devlet Hastanesi'nden Hamdi Akyüz Sokak'a girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Gökhan K., başarılı olamayınca aracını park ederek yanındaki iki kız arkadaşıyla kaçarak dağlık alana çıktı. Polis ekipleri, çalılıklar arasındaki Berna Ç. ve Ayşin H.'yi yakaladı. POLİS MÜDÜRÜ İKNAYA ÇALIŞTI Olay yerinde ekiplerini koordine eden Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, genç kızlardan Gökhan K.'nin alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konduğunu, sürücü belgesini geri almasına 2 ay kaldığını öğrendi. Müdür Yardımcısı Toygun, saklanan Gökhan K.'ye seslenerek, "Kendin gelirsen idari bir işlem yapmayacağım. Sadece ehliyetsiz araç kullanmışsın. Korkacak bir şey yok, çık gel. Bizler sizin güvenliğiniz için varız, korkma canım kardeşim" diye seslendi. Dağda domuz ve dik kayalıklar bulunduğunu, hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Toygun, Gökhan K.'yi ikna etmeyi başaramadı. Ekipler Gökhan K.'yi, yaklaşık yarım saat sonra patika yolda yürürken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Gökhan K. kesilen 4 bin TL para cezasının ardından iki arkadaşıyla birlikte serbest bırakıldı. Gökhan K.'nin annesine ait otomobil ise otoparka çekildi.

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Ehliyetsiz sürücü jandarma ve polisi alarma geçirdiEhliyetsiz sürücü jandarma ve polisi alarma geçirdi
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