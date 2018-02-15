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Ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 19:23 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da torunları ile birlikte kaldırımda yürüyen Lütfiye Kesim (71) ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü, aralarında torunlarının da bulunduğu 3 kişi ise yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da torunları ile birlikte kaldırımda yürüyen Lütfiye Kesim (71) ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü, aralarında torunlarının da bulunduğu 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine doğru Abana-Bozkurt ilçeleri arası sanayi bölgesinde meydana geldi. Lütfiye Keskin torunları Emir Mustafa Kesim (6) ve Yağız Efe Kesim (3) ile birlikte gezmeye çıktı. Bu sırada ehliyetsiz sürücü Yeşim K. (17) idaresindeki 34 EH 6767 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonrası kaldırımda yürüyen Lütfiye Kesim ve torunlarına çarparak, takla attı. Kaza da Lütfiye Kesim, torunları ve sürücü Yeşim K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan yaşlı kadın yolda hayatını kaybetti. Emir Mustafa Kesim, Yağız Efe Kesim ve Yeşim K. ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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