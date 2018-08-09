HABER

Ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

ADANA'da sürücüsünün dur ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil, kovalamaca sırasında lastikleri kapan ile patlatılarak durduruldu.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün dur ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil, kovalamaca sırasında lastikleri kapan ile patlatılarak durduruldu. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Hüseyin B.'ye (20), cezai işlem uygulandı. ​Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal ve Dr. Sadık Ahmet bulvarlarının kesiştiği kavşakta saat 03.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekibi, içerisinde 6 kişinin bulunduğu 34 HB 9364 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Turgut Özal ve Alparslan Türkeş bulvarlarını takiben Seyhan ilçesine geçen otomobilin lastikleri, Kuzey Kıyıboyu Caddesi Mithatpaşa Köprüsü'nün bulunduğu kavşakta yola yerleştirilen kapanla patlatıldı. Otomobil, Gürselpaşa Mahallesi yakınında durmak zorunda kaldı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın sonunda sürücü Hüseyin B. ile 5 arkadaşı gözaltına alındı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Hüseyin B., ehliyetsiz araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (3)Kuşadası açıklarında göçmen botu battı: 7'si çocuk 9 ölü (3)
Okuma-yazma bilmeyen büyükannesine çizimle telefon rehberi yaptıOkuma-yazma bilmeyen büyükannesine çizimle telefon rehberi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.