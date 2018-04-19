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Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken 3 araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 19:56 | Son Güncelleme

AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan Mustafa Tunçbeden'in (45) kullandığı otomobil, 3 araca çarptıktan sonra takla attı.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA) - AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan Mustafa Tunçbeden'in (45) kullandığı otomobil, 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Hafif şekilde yaralanan ve gözaltına alınan sürücünün, ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevini yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 68 BJ 110 plakalı otomobil sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. 5 polis aracını peşine takan sürücünün otomobili, yarım saat süren kovalamacanın sonunda 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Otomobilden inerek kaçmak isteyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hafif yaralanan Mustafa Tunçbeden'in ehliyeti olmadığı için kaçtığı bildirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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