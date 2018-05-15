Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Muhammet Eray Gören (4), ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahhallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Sait K.'nın kullandığı 01 V 2263 plakalı otomobil, kontroldan çıkarak Muhammet Eray Gören'e çarptı. Otomobilin altında kalan çocuk, vatandaşlar ve sürücü tarafından aracın altından çıkartılarak, yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Sait K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Acı haberi duyup, hastaneye gelen küçük Muhammet Eray'ın ailesi, sinir krizi geçirdi.
Savcının incelemesinin ardından Gören'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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