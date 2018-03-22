Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Polis ekipleri otomobili kullanan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.
Edinilen bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi Çiçek Sokak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, G.V. idaresindeki 34 AJU 16 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve başını zemine çarparak yaralanan İsmail Zaimoğlu, kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ehliyetsiz olduğu tespit edilen kadın sürücüyü de ifadesine başvurmak üzere Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürdü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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