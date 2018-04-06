Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs tankere çarptı: 4 yaralı

Adıyaman’da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün su tankerine arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Polisevi önünde ehliyeti olmadığı öğrenilen Sait K. idaresindeki 02 FE 426 plakalı minibüs, dönüş yapmak isteyen Orhan Tabakçı idaresindeki 72 AR 200 plakalı su tankerine arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan Necla Karatay, Serdar Güzel, Tuncay Güzel ve Merve Güzel yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kazaya karışan araçlar trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.