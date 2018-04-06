Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs tankere çarptı: 4 yaralı

Adıyaman’da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün su tankerine arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Polisevi önünde ehliyeti olmadığı öğrenilen Sait K. idaresindeki 02 FE 426 plakalı minibüs, dönüş yapmak isteyen Orhan Tabakçı idaresindeki 72 AR 200 plakalı su tankerine arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan Necla Karatay, Serdar Güzel, Tuncay Güzel ve Merve Güzel yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kazaya karışan araçlar trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum