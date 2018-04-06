HABER

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs tankere çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün su tankerine arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Polisevi önünde ehliyeti olmadığı öğrenilen Sait K.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs tankere çarptı: 4 yaralı

Adıyaman’da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün su tankerine arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Polisevi önünde ehliyeti olmadığı öğrenilen Sait K. idaresindeki 02 FE 426 plakalı minibüs, dönüş yapmak isteyen Orhan Tabakçı idaresindeki 72 AR 200 plakalı su tankerine arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan Necla Karatay, Serdar Güzel, Tuncay Güzel ve Merve Güzel yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kazaya karışan araçlar trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs tankere çarptı: 4 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs tankere çarptı: 4 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs tankere çarptı: 4 yaralı

Meral Akşener o isimlerin üstünü çizdiMeral Akşener o isimlerin üstünü çizdi
MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!
Putin'den flaş açıklamalarPutin'den flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.