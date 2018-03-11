Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, panelvanla çarpıştı: 5 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında, Gülüç kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan H.G.(17) yönetimindeki 67 TC 832 plakalı otomobil Hasan D.(61) idaresindeki 67 TA 689 plakalı panelvan ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sibel Bozkurt (40), Emine Gün (42), Çise Bozkurt (15), Durcan Gün (15) ve Vedat Bayrak (65) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, ehliyeti olmadığı tespit edilen H.G. ile panelvan sürücüsü Hasan D.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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