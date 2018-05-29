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Ehliyetsiz ve uyuşturucu tesiri altındaki sürücüye para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde ehliyetsiz ve uyuşturucu tesiri altında motosiklet kullandığı belirlenen sürücü gözaltına alındı, 9 bin 600 TL para cezası kesildi.

Ehliyetsiz ve uyuşturucu tesiri altındaki sürücüye para cezası

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde ehliyetsiz ve uyuşturucu tesiri altında motosiklet kullandığı belirlenen sürücü gözaltına alındı, 9 bin 600 TL para cezası kesildi.
Kuşadası'nın Kirazlı Mahallesi yakınlarında dün akşam yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüpheli buldukları sürücüsü E.T.'nin motosikletini durdurdu. Yapılan kontrolde, sürücünün üzerinde 1 tabanca ve 27 mermi ile sigara kağıdına sarılı bir miktar 'kristal' adlı uyuşturucu madde bulundu. Ehliyetsiz E.T.'nin, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde, uyuşturucu kullandığı belirlendi. Motosiklet sürücüsü E.T.'ye, ehliyetsiz ve uyuşturucu tesiri altında motosiklet kullandığı için 2918 sayılı Kanun gereğince 9 bin 691 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan E.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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