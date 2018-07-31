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ek bilgi ve fotoğraflarla// Ataşehir'de uyuşturucu serasına baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 14:18 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'DE bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alan polis operasyon düzenledi.

ek bilgi ve fotoğraflarla// Ataşehir'de uyuşturucu serasına baskın

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
ATAŞEHİR'DE bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alan polis operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, evde uyuşturucu imalatı için hazırlanmış özel kabin, havalandırma ve ışıklandırma sistemi ile 74 adet saksı içerisinde hint keneviri, 7 buçuk kilo mariahona uyuşturucu ve 13 kutu uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcının talimatı üzerine serbest bırakılırken ev sahibi R.E ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

fotoğraflı

ek bilgi ve fotoğraflarla// Ataşehir'de uyuşturucu serasına baskın

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