ek bilgi ve fotoğraflarla// Ataşehir'de uyuşturucu serasına baskın

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
ATAŞEHİR'DE bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alan polis operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, evde uyuşturucu imalatı için hazırlanmış özel kabin, havalandırma ve ışıklandırma sistemi ile 74 adet saksı içerisinde hint keneviri, 7 buçuk kilo mariahona uyuşturucu ve 13 kutu uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcının talimatı üzerine serbest bırakılırken ev sahibi R.E ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
fotoğraflı
Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!
Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!
Her sabah derisi soyuluyor, artık sesi de çıkmıyor!
Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
Instagram ile ilgili uzmanlardan kritik uyarı: Bunu sakın yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum