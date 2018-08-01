HABER

ek bilgi ve fotoğraflarla// Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 14:15 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Kadırgalar Caddesi'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi.

Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
BEŞİKTAŞ Kadırgalar Caddesi'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen kamyondaki toprak nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaza Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Enver Karakoç'un kullandığı 34 KB 2495 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu Dolmabahçe iskitameti'ne ilerlerken virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda bulunan toprak, yola saçılırken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Karakoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi'nde araç yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri ve iş makineleri devrilen kamyondan yola dökülen toprağı temizledi. Devrilen kamyon da vinç yardımıyla kaldırıldı.

fotoğraflı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Devrilen kamyon alev alev yandıDevrilen kamyon alev alev yandı
Zeytin çekirdeğinden yaptıkları tespihleri satıp, hayvanlara mama alacaklarZeytin çekirdeğinden yaptıkları tespihleri satıp, hayvanlara mama alacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kız çocuğuna cinsel organını gösteren tacizciye linç girişimi

Kız çocuğuna cinsel organını gösteren tacizciye linç girişimi

Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı

Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.