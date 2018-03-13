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 (Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Fatih'te doğalgaz patlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

  Fatih'te sokakta kazı yapılırken meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

 (Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Fatih'te doğalgaz patlaması

Zeki GÜNAL- Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) Fatih'te sokakta kazı yapılırken meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Fatih Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak'taki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kazı çalışması yapılırken dogalgaz borusu patladı. Alevler yükselirken çevrede büyük panik yaşandı. Sokaktaki bina ve araçlar hasar gördü. Kazı yapan ekipte bulunan bir kişi ağır yaralanırken çevredeki 1'i bebek 3 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"İSKİ'NİN ÇALIŞMASI VARDI"
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir olay yerine gelerek inceleme yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Demir, "İSKİ'nin arıza için yaptığı kazıda doğlagaz borusuna temas edilmiş" dedi. Bir çevre sakini de, "Bir iş makinesi vardı, 3 de çalışan vardı. Kepçeyi vurunca bomba gibi patladı" diye konuştu.

HERKES KAÇARKEN O İZLEDİ
Patlama nedeniyle kazı yapan firmanın aracı da yandı. Alevler cep telefonu kameralarına da yansıdı. O görüntülerden birinde herkes kaçarken bir kişinin yanındaki çocukla birlikte yanan aracın yakınında durup olan biteni izlemesi dikkat çekti
İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA

İGDAŞ, patlamayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatih Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak No: 64 adresinde bir altyapı kuruluşunun yaptığı kazı çalışması esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" denildi.

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Fatih'te doğalgaz patlaması (Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Fatih'te doğalgaz patlaması (Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Fatih'te doğalgaz patlaması (Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Fatih'te doğalgaz patlaması

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