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ek bilgi ve fotoğraflarla// Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'DE meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ek bilgi ve fotoğraflarla// Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
BAŞAKŞEHİR'DE meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy Yolu üzerinde meydana geldi. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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ek bilgi ve fotoğraflarla// Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralıek bilgi ve fotoğraflarla// Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralı

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Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü 1 yaralı-1Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü 1 yaralı-1
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