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ek bilgi ve fotoğraflarla// Minik Doğukan annesine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

 SANCAKTEPE'DE güpegündüz kaçırılan çocuk bulunarak annesine teslim edildi.  Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde 7 Haziran'da Anne Serpil Uzer ile birlikte yürüyen 5 yaşındaki Doğukan K.

ek bilgi ve fotoğraflarla// Minik Doğukan annesine teslim edildi

Çağatay KENARLI- İSTANBUL,(DHA)
SANCAKTEPE'DE güpegündüz kaçırılan çocuk bulunarak annesine teslim edildi.
Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde 7 Haziran'da Anne Serpil Uzer ile birlikte yürüyen 5 yaşındaki Doğukan K. güpegündüz bir otomobille kaçırılmıştı. Anne Serpil Uzer, nikahsız yaşadığı eski eşi Remzi M.K.'nın oğlunu kaçırdığını belirterek şikayetçi oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili olarak yaptığı çalışmalarda çocuğu kaçıran Remzi M.K.'yı dün yakalayarak gözaltına aldı.

NİKAHSIZ YAŞADIĞI EŞİ TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek ifadesine başvurulan Remzi M.K., anne Serpil Uzer'le yaklaşık 20 yıl nikahsız birlikte yaşadıklarını ve 2 çocuklarının bulunduğunu söyledi. Otomobil bayisi bulunan Remzi M.K.'nın iddiasına göre eski eşinin kendisini dolandırarak borçlandırması üzerine ayrıldıklarını bundan sonra çocuklarını bile göstermediğini, sadece çıkarı olduğu zaman çocukları gösterdiğini söylediği öğrenildi.

KABİNDEN AMELİYET YAPTIRDIM, İYİ BAKILMIYORDU İDDİASI
Baba Remzi M.K., 5 yaşındaki küçük Doğukan'ın ise kalbinden bir rahatsızlığı olduğunu, kendisinin tüm masrafları karşılayarak ameliyat ettirdiğini ve çocuğuna iyi şartlarda bakılmadığı için kaçırdığını söylediği öğrenildi. 5 yaşındaki küçük Doğukan ise annesine teslim edildi.

BABA SERBEST BIRAKILDI
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan baba Remzi M.K., Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Remzi M.K. savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbst bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

ek bilgi ve fotoğraflarla// Minik Doğukan annesine teslim edildi

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