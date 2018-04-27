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 (Ek bilgilerle) - Çatalca'da emniyet şeridinde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde bir kamyonetten ticari araca mal aktarımı yapılıyordu. Bu sırada emniyet şeridine giren bir kamyon, 2 araca çarptı. Araçlar ve yanındakiler yol kenarına savruldu. Feci kazada 2 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'de iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

(FOTOĞRAF)

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