/ek bilgilerle/ Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti. Makam aracından inen Erdoğan, ağaç altında oturan iki yaşlı kadına sarılarak elini öptü. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdikleri Erdoğan ile bol bol fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a sarılan bir çocuk gözyaşını tutamadı. Erdoğan vatandaşlarla sohbetin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti
(FOTOĞRAF)
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