HABER

(ek bilgilerle) Esenler'de ilkokuldaki "bomba" alarmı: eski bir el bombası bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

      Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Esenler'de "bomba" paniğinin yaşandığı ilkokulda eski bir el bombası bulundu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Esenler'de "bomba" paniğinin yaşandığı ilkokulda eski bir el bombası bulundu.

Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun bahçesinde "bomba" bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Okula gelen polis, öğrencileri tahliye etti. Haberi alan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası olduğu tespit edildi. Okula, bomba uzmanı ekip çağrıldı. Bomba uzmanı ekip, eski el bombasını alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretlerTemel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler
Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!
Tatyana olayında sır perdesi aralandı! Tatyana olayında sır perdesi aralandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.