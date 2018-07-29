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Ek fotoğraflar // Fatih'te 5 katlı binada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

   

Ek fotoğraflar // Fatih'te 5 katlı binada yangın

Ek fotoğraflar // Fatih'te 5 katlı binada yangınEk fotoğraflar // Fatih'te 5 katlı binada yangınEk fotoğraflar // Fatih'te 5 katlı binada yangınEk fotoğraflar // Fatih'te 5 katlı binada yangın

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