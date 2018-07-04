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Ek fotoğraflar //Hadımköy'de fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 12:38 | Son Güncelleme

   

Ek fotoğraflar //Hadımköy'de fabrika yangını

Ek fotoğraflar //Hadımköy'de fabrika yangını

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