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Ek fotoğraflar // Minibüs halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

   

Ek fotoğraflar // Minibüs halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı

Ek fotoğraflar // Minibüs halk otobüsüne çarptı: 10 yaralıEk fotoğraflar // Minibüs halk otobüsüne çarptı: 10 yaralıEk fotoğraflar // Minibüs halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı

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Minibüs halk otobüsüne çarptı: 10 yaralıMinibüs halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı
Dilencilikten kazandıkları para ile satmak için kokain almışlarDilencilikten kazandıkları para ile satmak için kokain almışlar
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