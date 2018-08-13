(ek görüntü-3 ) GEMİNİN SÜRÜKLENME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ramazan EĞRİ- İSTANBUL DHA Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var. Görüntü Dökümü; --------- EK GÖRÜNTÜ (CEP TELEFONU) -Geminin yalıya doğru sürüklenmesi GEÇİLEN GÖRÜNTÜ -Geminin sürüklenme anı (cep telefonu) -Geminin aktüel görüntü

