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(ek görüntü) GEMİNİN SÜRÜKLENME ANI KAMERADA

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 10:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var.

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