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(ek görüntü)- KADIKÖY'DE AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL (ek görüntülerle)- KADIKÖY'DE AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA - Fırlayan demir bir araca saplandı Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA KADIKÖY Bostancı'da kontrolden çıkan araç demir bariyerlere çarptı.

DHA İSTANBUL (ek görüntülerle)- KADIKÖY'DE AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA - Fırlayan demir bir araca saplandı Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA KADIKÖY Bostancı'da kontrolden çıkan araç demir bariyerlere çarptı. Çarpma esnasında bariyerlerden fırlayan demir, seyir halindeki başka bir aracın camına ok gibi saplandı. Olay saat 11.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde meydana geldi. Berk Kılıç yönetimindeki 33 DMT 51 plakalı araç Bostancı istikametine giderken kontrolden çıkarak yolu ayıran demir bariyerlere çarptı. Bu sırada bariyerlerden fırlayan demir karşı yönden gelen Ahmet Ulaş yönetimindeki içinde iki kişinin bulunduğu 34 LH 9919 plakalı aracın camından ok gibi içeri girdi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası çevredekiler, LPG 'li araca yangın söndürücüleriyle müdahale etti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü, hafif şekilde atlattı. Camına demir parçası saplanan araçtakiler şok geçirdi. Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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