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(EK) İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 07:35 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile, sabah erken saatlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

(EK) İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile, sabah erken saatlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şahıs göz altına alınırken, geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddesinin firarisi uyuşturucu barano M.Y evinde kıskıvrak yakalandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Çekmeköy ve Ümraniye’de 16 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimler, şafak vakti özel harekat polislerinin ve helikopter desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, şırınga ve sentetik uyuşturucular ele geçirildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Narkotik Şube Müdürlüğü’nün aramaları sonucu 1 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti. 1 tonluk uyuşturucu maddesinin kaçan firarisi M.Y, yapılan operasyon sonucu evinde kıskıvrak yakalandı.

(EK) İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu

(EK) İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu

(EK) İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu

(EK) İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu

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