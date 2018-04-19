Ekolium A.Ş.’nin muhasebecisi gözaltına alındı

Çiftlik Bank gibi bir oluşum olan ve piyasadan yaklaşık 200 milyon TL topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş.’nin muhasebecisi de yakalanarak gözaltına alındı.
Çiftlik Bank gibi bir oluşum olduğu ortaya çıkan ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Ekolium A.Ş. yapısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’ın yöneticisi İsa Karademir daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Polis ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar neticesinde Ekolium A.Ş. isimli şirketin muhasebecisi Emre K. da yakalanarak gözaltına alındı. Emre K. hakında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
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