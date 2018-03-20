El-Bab’da bombalı saldırı: 5 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde iki motosikletin patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı motosikletli bombalı saldırı düzenlendi. Motosikletlerde bombalı düzeneklerin patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.