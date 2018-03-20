El-Bab’da bombalı saldırı: 5 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde iki motosikletin patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep kentine bağlı motosikletli bombalı saldırı düzenlendi. Motosikletlerde bombalı düzeneklerin patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.
Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti
HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)
Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!
Hırvatistan’da OHAL ilan edildi
ABD'de okula saldırı!
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum