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El-Bab’da bombalı saldırı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde iki motosikletin patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.Suriye’nin Halep kentine bağlı motosikletli bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde iki motosikletin patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep kentine bağlı motosikletli bombalı saldırı düzenlendi. Motosikletlerde bombalı düzeneklerin patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.

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