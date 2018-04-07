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El Bab’da büyük patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’tan temizlenen El Bab’da büyük bir patlama meydana geldi.

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’tan temizlenen El Bab’da büyük bir patlama meydana geldi.

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