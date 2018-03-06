HABER

El-Bab’ta bombalı saldırı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 21:35 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentindeki El-Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Suriye’nin Halep kentindeki El-Bab bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı.

Suriye’nin Halep kentindeki El-Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye’nin Halep kentindeki El-Bab bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
Türkiye genelinde operasyon!Türkiye genelinde operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

Feci ölüm! Aniden yola düştü, kamyonun altında kaldı

Feci ölüm! Aniden yola düştü, kamyonun altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.