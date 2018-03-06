El-Bab’ta bombalı saldırı: 4 yaralı

Suriye’nin Halep kentindeki El-Bab bölgesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye’nin Halep kentindeki El-Bab bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.