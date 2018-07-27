El freni çekilmeyen minibüs, alt geçide düştü

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen minibüs, alt geçide düştü.
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan otogar köprülü kavşakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 07 FUH 63 plakalı minibüsü park eden adı öğrenilemeyen sürücü, akaryakıt istasyonuna gitti. Sürücü market içerisindeyken, el freni çekilmediği sanılan minibüs yokuş aşağı giderek alt geçide düştü. Asılı kalan minibüs nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yol minibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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