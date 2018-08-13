El freni çekilmeyen otomobil, çukura girdi

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, sürücüsünün yol kenarına park edip, el frenini çekmeden indiği otomobil, hareket ederek, 100 metre uzaklıktaki 2 metrelik çukura girdi.

Olay, öğle saatlerinde, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarına 66 PF 064 plakalı otomobilini park edip, fırına ekmek almaya giden Osman Ateş, el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil, bir süre sonra hareket edip, yaklaşık 100 metre uzaklıkta belediye görevlilerinin altyapı çalışmaları için açtığı 2 metrelik çukura girdi. Aracın çukura düştüğünü gören oto tamircisi Necati Çelik, "İçinde sürücü olmayan otomobilin gittiğini gördük. Ne olduğunu anlayamadık. Giderek hız alan otomobil, refüje çarpıp, yön değiştirdi ve trafiğin tek şeritten verildiği yola girdi. Karşıdan araç gelmemesi ise büyük şanstı. Otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki çukura düştü" dedi.

Bir süre sonra olay yerine gelerek, durumu öğrenen otomobilin sahibi Osman Ateş ise şaşkınlık yaşadı. Otomobil, çekiciyle çukurdan çıkarıldı.

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