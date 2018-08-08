El freni çekilmeyen traktör dere yatağına düştü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu traktör, dere yatağına düştü.

Sungurlu ilçesi Arifegazili köyünde yaşayan Aydın Beşiktaş (65), bir akrabasını ziyarete gitmek için 19 SF 025 plakalı traktörle yola çıktı. Köy içinde geçtiği sırada bir tanıdığını gören Beşiktaş, traktörünü durdurup el frenini çekmeden inerek sohbet etmeye başladı. El freni çekilmeyen traktör, bir süre sonra hareket etti. Park halindeki minibüse çarpan traktör, yönünü değiştirerek köy içinden geçen dere yatağına düştü. Hasar gören traktör daha sonra vinçle düştüğü yerden çıkarıldı.

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