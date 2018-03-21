El freni çekilmeyen ve vitesi boşta unutulan otomobil baraja düştü

Aksaray’da vitesi boşta unutulan ve el freni çekilmeyen otomobil hareket ederek ederek baraja düştü.
Olay, Ağaçören ilçesine bağlı Kütüklü köyü barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 AH 403 plakalı otomobiliyle baraja gezmeye giden Abbas Görgülü, aracını baraja yakın bir yere park etti. Otomobilin el frenini çekmeyen ve vitesi boşta unutan Abbas Görgünü, daha sonra aracının başından ayrıldı. Bir süre sonra otomobilinin hareket ederek baraja düştüğünü fark eden sürücü durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bu sırada baraja düşen otomobil bir süre sonra gözden kaybolurken, jandarma ekipleri de Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Harekete geçen AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek 5 kişilik dalış ekibiyle baraja girdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 5 metre derinlikte tespit edilen otomobil, kepçe yardımıyla çekilerek çıkarıldı.
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