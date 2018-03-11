El frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı nehre düşüp battı

Adana’da bir sürücü otomobilini park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutunca araç Seyhan Nehri’ne düşerek suya battı.

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Amerikan Adası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü aracını park edip el frenini çekmeden indi. Bir süre sonra aracının Seyhan Nehri’ne doğru gittiğini gören sürücü durdurmaya çalıştı, ancak başaramadı. Nehre düşen araç bir süre sonra suyun dibine kadar battı.

Olayı gören 40 yaşındaki Metin Ercan, “Arkadaşlarla sohbet ettiğimiz sırada kafamı bir çevirdim beyaz bir şey gördüm. Baktım ki araba. El frenini çekmemişler, bu yüzden araç suya kayıp battı” dedi.

Aracın özel çekici ile sudan çıkarılacağı öğrenildi.