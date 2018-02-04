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El-Nusra’nın Rus jetini düşürdüğü görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Terör örgütü El-Nusra’nın, İdlib kırsalında Rus jetini düşürdüğü görüntüler ortaya çıktı.Terör örgütü El-Nusra’nın, İdlib kırsalında Rus jetini düşürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Terör örgütü El-Nusra’nın, İdlib kırsalında Rus jetini düşürdüğü görüntüler ortaya çıktı.
Terör örgütü El-Nusra’nın, İdlib kırsalında Rus jetini düşürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan terör örgütü El-Nusra İdlib kırsalında Rus jetini düşürmüş, Rus pilot da militanlar tarafından öldürülmüştü.

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