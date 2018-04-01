El Şebab’tan Afrika Birliği’ne saldırı

El Şebab terör örgütü Afrika Birliği’nin Somali’nin başkenti Mogadişu’daki merkezine saldırı düzenledi.
El Şebab Terör Örgütü sabah saat 09.00 sularında Afrika Birliği’nin Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan merkezine saldırdı. Saldırı şehir merkezine 130 kilometre uzaklıktaki Bulamarer kasabasında gerçekleşti. Bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen saldırının hedefinde Afrika Birliğine ait bir araç ile Somali Güvelik Güçlerine bir diğer araç vardı.
Somali ordusu komutanlarından Farah Osman saldırıyı, “Çok sayıda El Şebab militanı ağaçların altından ateş açtı, çok şiddetli bir çatışmaydı” şeklinde tanımladı. Uganda Güvenlik Güçleri’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Uganda Ordusu görevlilerinin de bulunduğu merkeze yapılan saldırıda 22 militan öldürülürken, 4 Uganda askeri de hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum