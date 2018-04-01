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El Şebab’tan Afrika Birliği’ne saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 20:34 | Son Güncelleme

El Şebab terör örgütü Afrika Birliği’nin Somali’nin başkenti Mogadişu’daki merkezine saldırı düzenledi.El Şebab Terör Örgütü sabah saat 09.00 sularında Afrika Birliği’nin Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan merkezine saldırdı.

El Şebab terör örgütü Afrika Birliği’nin Somali’nin başkenti Mogadişu’daki merkezine saldırı düzenledi.
El Şebab Terör Örgütü sabah saat 09.00 sularında Afrika Birliği’nin Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan merkezine saldırdı. Saldırı şehir merkezine 130 kilometre uzaklıktaki Bulamarer kasabasında gerçekleşti. Bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen saldırının hedefinde Afrika Birliğine ait bir araç ile Somali Güvelik Güçlerine bir diğer araç vardı.
Somali ordusu komutanlarından Farah Osman saldırıyı, “Çok sayıda El Şebab militanı ağaçların altından ateş açtı, çok şiddetli bir çatışmaydı” şeklinde tanımladı. Uganda Güvenlik Güçleri’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Uganda Ordusu görevlilerinin de bulunduğu merkeze yapılan saldırıda 22 militan öldürülürken, 4 Uganda askeri de hayatını kaybetti.

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