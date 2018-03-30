El yazması paha biçilemez Peygamberler şeceresini yurt dışına kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi: 4 gözaltı

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Peygamberlerin soy şeceresinin de aralarında olduğu 3 büyük eser ele geçirildi. Kaçakçılık şebekesine mensup 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Kapalıçarşı’da tarihi eser kaçakçılığı yapmaya çalışan bir şebekeyi tespit etti. Osmanlı eserlerini yurtdışına çıkarmaya çalışan 4 kişilik şebekeyi tespit eden polis, kaçakçıların Zeytinburnu ve Fatih’te barındığı adresleri tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon kararı alan kaçakçılık polisi, daha önce tespit edilen birçok adrese aynı anda baskın düzenledi. Operasyonlarda M.A., M.A., N.A. ve H.A. adlı 4 tarihi eser kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.

- 8 metre 30 santim uzunluğunda Peygamberin şeceresi

Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise el yazması hatlardan oluşan 8 metre 30 santim uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde ilk Peygamberden son Peygamber Hz. Muhammed’e kadar olan peygamberlerin soyları, 4 halife, Hz. Fatıma ve 12 İmamın isimleri yer alan şecerenin de aralarında olduğu 3 kıymetli eser ele geçirildi. Parşomen ve deriye yazıldığı ifade edilen altın varaklarla Arapça olarak yazılı Peygamberlerin soy şeceresinin, 300 yıllık olduğu değerlendiriliyor. Operasyonda ele geçirilen eserler arasında bir okuma çubuğunun da olduğu öğrenilirken, eserin nadide bir tarihi eser olduğu öne sürüldü. Osmanlı Saray erkanından birilerine ait olabileceği değerlendirilen 35 santimetrelik dini metin okuma çubuğunun ana gövdesi abanoz ağacından oluşuyor. Gümüş kaplama olan tarihi eserin üzerindeki ahşap oymalar ise dikkat çekiyor.