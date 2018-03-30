El yazması paha biçilemez Peygamberler şeceresini yurt dışına kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi: 4 gözaltı

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Peygamberlerin soy şeceresinin de aralarında olduğu 3 büyük eser ele geçirildi. Kaçakçılık şebekesine mensup 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Kapalıçarşı’da tarihi eser kaçakçılığı yapmaya çalışan bir şebekeyi tespit etti. Osmanlı eserlerini yurtdışına çıkarmaya çalışan 4 kişilik şebekeyi tespit eden polis, kaçakçıların Zeytinburnu ve Fatih’te barındığı adresleri tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon kararı alan kaçakçılık polisi, daha önce tespit edilen birçok adrese aynı anda baskın düzenledi. Operasyonlarda M.A., M.A., N.A. ve H.A. adlı 4 tarihi eser kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.
- 8 metre 30 santim uzunluğunda Peygamberin şeceresi
Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise el yazması hatlardan oluşan 8 metre 30 santim uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde ilk Peygamberden son Peygamber Hz. Muhammed’e kadar olan peygamberlerin soyları, 4 halife, Hz. Fatıma ve 12 İmamın isimleri yer alan şecerenin de aralarında olduğu 3 kıymetli eser ele geçirildi. Parşomen ve deriye yazıldığı ifade edilen altın varaklarla Arapça olarak yazılı Peygamberlerin soy şeceresinin, 300 yıllık olduğu değerlendiriliyor. Operasyonda ele geçirilen eserler arasında bir okuma çubuğunun da olduğu öğrenilirken, eserin nadide bir tarihi eser olduğu öne sürüldü. Osmanlı Saray erkanından birilerine ait olabileceği değerlendirilen 35 santimetrelik dini metin okuma çubuğunun ana gövdesi abanoz ağacından oluşuyor. Gümüş kaplama olan tarihi eserin üzerindeki ahşap oymalar ise dikkat çekiyor.
Budist manastırından çalınan kutsal veda metinleri...
Dört kişilik kaçakçılık şebekesi tarafından yurtdışına kaçırılmaya çalışırken ele geçen Güneydoğu Asya kökenli olduğu tahmin edilen (Hint) dini metinlerden oluşan 70 sayfalık eser de polisin el koyduğu eserler arasında. Tarihi en eski Hint dillerinden olan Sanskrikçe yazılmış olan eserin Budist inancına dayanan tantra adlı metinler olduğu, söz konusu eserin Budist manastırından çalınmış olabileceği değerlendiriliyor. El yazması eserin kutsal veda metinleri içerdiği öğrenildi.
Operasyonda yakalanan M.A., M.A., N.A. ve H.A. adlı 4 tarihi eser kaçakçısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dört kaçakçının da savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Ayasofya ve Topkapı Sarayı müzelerine gönderilecek.
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı
Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum