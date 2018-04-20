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Elazığ 3.0’la sallandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Elazığ’ın merkeze bağlı Şehsuvar köyü merkezli 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Elazığ’ın merkeze bağlı Şehsuvar köyü merkez üssü olan deprem saat: 16.54 sıralarında 3.0 şiddetinde meydana geldi.Kent genelinde hissedilen depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi ise 3.1 olarak ölçtü.

Elazığ’ın merkeze bağlı Şehsuvar köyü merkezli 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Elazığ’ın merkeze bağlı Şehsuvar köyü merkez üssü olan deprem saat: 16.54 sıralarında 3.0 şiddetinde meydana geldi.
Kent genelinde hissedilen depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi ise 3.1 olarak ölçtü.

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