Elazığ 3.8’le sallandı

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkez üssü olan deprem saat: 00.05 sıralarında 3.8 şiddetinde meydana geldi.
Kent genelinde hissedilen depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak ölçtü.
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