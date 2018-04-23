Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl yolunun 105. kilometresinde Karakoçan ilçesi Kalkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 46 LG 220 plakalı otomobil, 06 FZ 6329 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?
Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar
Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum