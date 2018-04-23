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Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

Elazığ-Bingöl karayolunda otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Bingöl yolunun 105.

Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl yolunun 105. kilometresinde Karakoçan ilçesi Kalkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 46 LG 220 plakalı otomobil, 06 FZ 6329 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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