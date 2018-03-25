Elazığ-Bingöl yolunda kaza:1 ölü

Elazığ-Bingöl yolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 35. kilometresinde Şahsuvar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.F. idaresindeki 34 NT 5380 plakalı otomobil, Elazığ istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Suat Soner’e (48) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Soner, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Soner yaşamını yitirdi.

Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.