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Elazığ'da genç kızlar cadde ortasında birbirlerine girdi! İşte o anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

Elazığ'da cadde ortasında kızların birbirine girmesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, kent merkezinde Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 4-5 kız cadde ortasında tartışarak kavga etti. O sırada bazı vatandaşlar kızları ayırmaya çalıştı.

Kavga eden kızlardan biri, bir diğerinin saçını çekerek dövmeye çalışırken, başka bir kız da yerde diğer kızla kavgasını sürdürdü. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kızların o anları cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kız kavgası

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