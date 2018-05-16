Elazığ'da genç kızlar cadde ortasında birbirlerine girdi! İşte o anlar!

Olay, kent merkezinde Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 4-5 kız cadde ortasında tartışarak kavga etti. O sırada bazı vatandaşlar kızları ayırmaya çalıştı.
Kavga eden kızlardan biri, bir diğerinin saçını çekerek dövmeye çalışırken, başka bir kız da yerde diğer kızla kavgasını sürdürdü. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kızların o anları cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı. (İHA)
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