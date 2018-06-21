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Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Yoncapınar köyünde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz, jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu bulundu.

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Miray Ece Yılmaz, bugün öğle saatlerinde evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Kızlarının koybolduğunu fark eden aile olayı Jandarma ekiplerine bildirdi. Maden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoncapınar Köyünde yaptıkları 4 saatlik arama çalışmaları sonunda, Miray Ece Yılmaz'ı köyün dışında bulunan dere yatağında bularak, ailesine teslim etti.

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MİRAY'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Miray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Yılmaz ailesi jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

DHA

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
çok şükür yarabbim
evet başlık güzel ama yanıltma amaçlı Ağrılı kız sanmamız için prim için bir yalan
bu işte iş var.baktılar olay büyüdü çocuğu saldılar kim kaçırdıysa.bi haftadır mı dere yatağında bekliyormuş
yanlışın var haberi okumadın galiba
ailesinin gözü aydın inşallah minik leyla da bu şekilde bulunur ailesine teslim edilir
çok şükür
Hamd olsun . Çok sevindim . Allah devletimizden ve yazılı ve görsel medyadan Allah razı olsun . Etkileri büyük . Devletimizden jandamamızdan da Allah razı olsun . Yakalanması an meselesiydi o işi yapanlar . Anladılar teslim ettiler .
aileye geçmiş olsun sevindirici bir haber
bugunun en guzel haberi ne uzulmustum ilk haberi duydugumda. sirin kiz tatli kiz aman diyim birdaha anne baba aman diyim.sonuc cok daha kotude olabilirdi
allah a şükürler olsunki sağsalim bulundu
ŞÜKÜRLER OLSUN ALLAHA :(
çok şükür Allah korumuş . günün en güzel haberi
Allah korusun.
habercilik iste bu !!!! gundemde bile olmayan bir haberi bir haftadır kayıp çocukmuş gibi sunmak!!!
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