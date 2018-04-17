Elazığ merkezli 3 ilde kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, kaçak sigara getiren ve ticaretini yapan çok sayıda şüpheli belirlendi. Bunun üzerine bugün Elazığ merkezli Diyarbakır ve Van’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltı alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyon kapsamında 18 bin 830 paket kaçak sigara, 16 karton makaron ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği, daha öncede 21 şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.